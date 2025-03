L’hotel e il processo per abuso d’ufficio: assolto il sindaco di Ustica

Il processo riguardava un episodio del 2019

PALERMO – Il fatto non sussiste. Salvatore Militello, sindaco di Ustica, è stato assolto dall’accusa di abuso di ufficio nonostante la depenalizzazione del reato.

I fatti risalgono al 2019. La polizia municipale aveva apposto i sigilli ad una parte di una struttura turistica ritenendola abusiva. Nonostante il sequestro amministrativo Militello firmò un’ordinanza sindacale con cui aveva differito l’esecuzione del provvedimento.

In questa maniera aveva consentito all’imprenditrice titolare della struttura di lavorare pur non essendo in possesso della Scia. Da qui l’abuso di ufficio commesso, secondo l’accusa, scavalcando le competenze dell’Ufficio Suap.

“Nessuna violazione”, ha sempre sostenuto l’avvocato della difesa, Mario Bellavista. La regolarità delle procedure sarebbe stata confermata anche in sede amministrativa. Il Tribunale presieduto da Fabrizio La Cascia gli ha dato ragione.