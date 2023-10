Vaccini per Covid e influenza, al via la campagna in Sicilia: cosa fare

Le istruzioni del Dasoe. Quanto è diffuso il coronavirus

PALERMO- La campagna di vaccinazione per il Covid e l’influenza, in Sicilia, ha avuto inizio il 16 ottobre. Il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) della Regione, guidato dal dottore Salvatore Requirez, monitorerà l’andamento.

Il dottore Mario Palermo, dirigente responsabile servizio igiene pubblica e rischi ambientali del Dasoe, chiarisce: “I vaccini anti COVID-19 aggiornati prodotti dalla ditta Pfizer e i vaccini antinfluenzali sono stati già distribuiti. Sarà possibile, contestualmente, ricevere sia l’anti-covid che l’influenzale, secondo le direttive del Ministero della Salute, contestualmente.

Dove vaccinarsi

Come e dove vaccinarsi? “Ci si può rivolgere ai centri vaccinali delle Asp, ai medici di base e ai pediatri di libera scelta che hanno aderito alla campagna – spiega il dottore Palermo -. C’è, anche, il coinvolgimento crescente delle aziende ospedaliere che, in questo momento, stanno mettendo in sicurezza ricoverati e personale sanitario. Sulle vaccinazioni da effettuare in farmacia, si è in attesa di delucidazioni da parte del Ministero alla Salute, in merito all’opportunità della presenza di un medico in farmacia a supporto del farmacista, atteso che la vaccinazione è un atto medico delegabile”.

“Ad oggi il Covid sul nostro territorio è abbastanza sotto controllo – ecco la conclusione -. Il perdurare della stagione estiva, in Sicilia, consente di vivere all’aperto o in luoghi chiusi con le finestre aperte, ciò limita notevolmente le occasioni di contagio con le vie respiratorie. E’ importante che tutti i soggetti fragili si proteggano con il vaccino, per evitare la malattia severa”.