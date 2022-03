Vaccini per donne incinte a Catania: solo al Garibaldi Nesima

Il centro è allestito del dipartimento Materno infantile diretto dal professore Giuseppe Ettore.

Dal 21 marzo prossimo la vaccinazione anti Covid-19 per le donne in gravidanza ed in allattamento, per tutta la provincia di Catania, sarà effettuata esclusivamente nell’apposito centro allestito all’ospedale Garibaldi Nesima, ogni lunedì dalle 09 alle 11, sotto il controllo del dipartimento Materno infantile diretto dal Prof. Giuseppe Ettore. La vaccinazione è consigliata alle donne che si trovano al secondo e al terzo trimestre di gravidanza, nonché in allattamento, quale strumento di protezione della donna e del feto, anche attraverso il passaggio di anticorpi attraverso la placenta e il latte materno. La vaccinazione viene eseguita con dosi di Pfizer a mRna.