Vaccino Covid e influenza, al via le somministrazioni a Messina

Le due vaccinazioni potranno essere somministrate contemporaneamente

MESSINA – Il 16 ottobre, a Messina e provincia, inizia la campagna vaccinale antinfluenzale e anti-Covid. Si può accedere al vaccino presso l’ambulatorio del proprio medico curante che abbia aderito, per i non deambulanti al proprio domicilio e presso gli ambulatori vaccinali di Messina e provincia.

Per chi è raccomandato il vaccino antinfluenzale

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente alle seguenti categorie: soggetti di età pari o superiore a 60 anni; soggetti di età compresa tra 6 mesi e 60 anni affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza (malattie croniche dell’apparato respiratorio e/o cardio-circolatorio, diabete, obesità, malattie dismetaboliche, insufficienza renale, malattie del sangue, malattie oncologiche o trattamento chemioterapico, malattie del sistema immunitario congenite od acquisite, malassorbimento intestinale, interventi chirurgici maggiori in programma, malattie neuromuscolari, epatopatie croniche, ecc…); soggetti addetti a servizi di primario interesse collettivo (medici, personale sanitario, para-sanitario o di assistenza in strutture sanitarie, Forze dell’Ordine, vigili del fuoco, personale scolastico, altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi dalla vaccinazione); personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali e che potrebbe costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (allevatori, veterinari, macellatori…); donatori di sangue; familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze bambini sani da 6 mesi a 6 anni; donne che durante la stagione epidemica si trovano in qualunque trimestre di gravidanza o nel post-partum (fino a sei settimane dalla nascita); conviventi e contatti dei nuovi nati.

Consigliato il vaccino contro difterite, tetano e pertosse

L’Asp di Messina comunica che è fortemente raccomandata la somministrazione del vaccino contro difterite, tetano e pertosse alle donne in gravidanza tra la 27° e la 36° settimana di gestazione per prevenire le complicanze della pertosse nel neonato, in quanto gli anticorpi prodotti dalla madre passano attraverso la placenta. Inoltre, la vaccinazione antinfluenzale potrà essere somministrata contemporaneamente a quella anti Covid.