Valderice, incidente mortale: la vittima è un uomo di 64 anni

La prima ricostruzione

TRAPANI- Un uomo è morto, oggi pomeriggio, intorno alle 17,30, mentre percorreva la strada statale 187, in territorio di Valderice. La vittima si chiamava Salvatore Lo Bue, 64 anni, di Erice. Secondo la ricostruzione dell’incidente condotta dai Carabinieri e dai Vigili Urbani di Valderice, l’uomo ha perso il controllo della sua moto, una Honda, poco dopo aver sorpassato una automobile che lo precedeva. Il sorpasso è stato compiuto nei pressi di una curva,

Lo Bue, nel riprendere la corsa sarebbe finito con le ruote su del pietrisco che occupava il margine sinistro della carreggiata. L’impatto non gli ha dato scampo. Sebbene indossasse il casco, l’urto gli è stato fatale, ed è deceduto sul colpo. Altri automobilisti testimoni della tragedia hanno subito avvertito il 112, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso del centauro. Per alcune ore il traffico lungo la statale è stato rallentato per permettere i rilievi e per rimuovere la motocicletta.