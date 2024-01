Valentina Chinnici (Pd): “Vergognosi gli emendamenti sulla formazione”

L'attacco della deputata all'Ars

PALERMO – “Davvero il governo regionale non era a conoscenza dei due emendamenti, approvati in finanziaria lunedì a tarda notte, che modificano il sistema di formazione professionale? Se così fosse sarebbe gravissimo”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana.

L’attacco

“A parte il merito – aggiunge – sconvolge la modalità con cui è stata varata una norma che riguarda un settore fondamentale come quello dell’istruzione/formazione professionale. L’assessore competente, Girolamo Turano, ha dichiarato di non esserne stato informato, mentre nessuno conosce l’autore dell’emendamento, sebbene la stampa ipotizzi che si tratti di un deputato di Fratelli d’Italia. Un blitz che ha comunque esautorato le prerogative della V Commissione parlamentare di cui faccio parte e al cui presidente, Fabrizio Ferrara, chiedo di battere un colpo”. “Questi emendamenti – conclude – avranno impatto sulla vita di migliaia di studenti e di lavoratori e lavoratrici: sarebbe stato ovvio discuterne con tutte le parti interessate in Commissione e in aula parlamentare, i luoghi deputati della democrazia sempre più svuotati di senso”.