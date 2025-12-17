Travolta e trascinata per metri da un tir, Valentina muore a 22 anni

Una giovane donna di 22 anni è morta nella mattinata di martedì 16 dicembre a Savona dopo essere stata investita e trascinata da un tir in corso Tardy e Benech, a Savona. La vittima è Valentina Squillace, residente nella città ligure con la famiglia e studentessa di Giurisprudenza all’Università di Genova.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata agganciata dal mezzo pesante, che l’ha trascinata per diversi metri.

L’impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti rapidamente un’automedica, un’ambulanza e i vigili del fuoco ma per la 22enne, risucchiata dalle ruote del camion, non c’è stato nulla da fare.

L’autista del camion è sotto choc

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Savona, che hanno chiuso il tratto di strada interessato e avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento.

L’autista del tir, sotto choc, sarà sottoposto ad accertamenti, compresa l’analisi del telefono cellulare, per verificare se fosse in uso al momento dell’impatto.

Valentina Squillace (Foto Facebook)

Morte Valentina Squillace, Savona a lutto

“Una tragedia che ferisce profondamente l’intera comunità ligure – ha affermato il governatore Marco Bucci – e che richiama tristemente l’attenzione, ancora una volta, sull’importanza della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini, in particolare dei più giovani. In questo momento di immenso dolore ci uniamo con affetto e partecipazione al lutto della famiglia, degli amici e di tutti i suoi cari”.

Cordoglio anche da parte dell’ateneo genovese: “La notizia ha colpito l’intera comunità universitaria, generando incredulità e immenso sgomento. La perdita improvvisa di una giovane vita, nel pieno del suo percorso accademico e con lo sguardo proiettato verso un promettente futuro, costituisce una ferita che travalica i confini dell’ateneo. Il rettore, a nome di tutta UniGe, si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia di Valentina e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA