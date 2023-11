Valle dei Templi, un milione di visitatori. Schifani: “Numeri record”

Agrigento è stata eletta capitale della cultura per il 2025

AGRIGENTO – “Numeri da record per la Valle dei Templi”. Il presidente della Regione, Renato Schifani, commenta il raggiungimento del milionesimo visitatore del 2023 nel parco archeologico. “I numeri da record registrati dalla Valle dei Templi – dice Schifani – confermano che Agrigento rientra a pieno titolo tra le mete più prestigiose e attrattive del Paese”.

La Valle fra i migliori siti culturali italiani

La Valle dei Templi diventa così uno dei siti culturali più visitati in Italia. Più di un milione di visitatori è un traguardo che, facendo un confronto con i dati dello scorso anno, porterebbe il parco archeologico in buona posizione, dietro al Colosseo, alla Galleria degli Uffizi e a Pompei.

Turisti da tutto il mondo

La Valle dei Templi viene raggiunta da visitatori di tutto il mondo. I milionesimi del 2023 sono arrivati dalla Spagna: si tratta di Jorge Pascual Ibanez e della sua famiglia, proveniente da Bilbao, che ha scelto la Sicilia e il parco agrigentino per festeggiare il compleanno. Ad accogliere il gruppo spagnolo sono stati l’assessore ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, e il direttore del parco, Roberto Sciarratta, che hanno consegnato alla famiglia un biglietto formato gigante, l’ingresso gratuito, un coupon per la nuova video-guida 3D e una degustazione dei prodotti tipici. “Il grande lavoro di promozione e destagionalizzazione ha dato i suoi frutti – afferma Scarpinato -. Da giugno a fine settembre la Valle dei Templi di fatto non ha mai chiuso. Un sito vivo e aperto alla città attraverso numerosi collegamenti”.

“Previsti 10 milioni per Agrigento”

Un appeal crescente, che ha contribuito a far eleggere Agrigento capitale italiana della cultura per il 2025. “Una scelta quanto mai appropriata” ribadisce Schifani, aggiungendo che “il governo regionale si impegnerà per far sì che la città colga a pieno tutte le opportunità”. In particolare, il presidente della Regione spiega che è stato previsto “lo stanziamento di 10 milioni di euro nella prossima finanziaria e faremo tutto quello che è necessario per sostenere il territorio”.