Valledolmo, crocifisso rivolto verso il cielo: preghiere contro la siccità

La fede contro la sete. Una storia di speranza

PALERMO- “Nei periodi di grande siccità, il ‘Crocifisso’ custodito nella nostra Chiesa Madre veniva, eccezionalmente, portato in processione. Mi hanno detto che si lasciava ai piedi dell’altare, per giorni, e la gente si alternava nel dire il rosario, durante le ventiquattro ore, per ‘non lasciarlo mai da solo”.

“L’antica usanza è stata ripresa. Quest’eterna primavera che ci concede giornate meravigliose, ci sta portando alla rovina: dimostrazione che non sempre ciò che è piacevole è giusto. L’agricoltura è in ginocchio, le riserve idriche si stanno prosciugando lentamente e le preoccupazioni aumentano notevolmente. Dietro una spiga di grano, qui c’è sempre una famiglia”.

La preziosa narrazione della scrittrice Sofia Muscato, sui social, racconta una storia della sua Valledolmo che è quella della sete di tutti. Quando il cielo è avaro, pregarlo è una consolazione. “…C’erano le zolle delle nostre terre; i dossi dei nostri campi; le pietre che ci fanno da orizzonte. Ma c’erano anche mia nonna Rosa, mio zio Vincenzo, mio zio Orazio, mio zio Gioacchino, dai quali ho imparato che un uomo che lavora, onestamente, è un’ immensa preghiera vivente”, scrive Sofia.

L’allarme arsura è un drammatico dato di fatto. La Regione ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza. In una intervista al nostro giornale il commissario designato, il dirigente Dario Cartabellotta, sciorina gli interventi da mettere in campo. Ma riconosce che niente potrà sostituire una pioggia provvidenziale. Si aspettano i rimedi della politica, le cose degli uomini e della buona volontà. Intanto, si confida nel cielo, negli occhi del crocifisso, simbolo di amore, fede e tradizione, rivolti verso l’alto.