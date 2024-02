“Valori e visione”, il convegno all’Ars: i relatori

L'appuntamento

PALERMO- “La sfida del quotidiano, dalle esigenze di piena occupazione e di equità sociale, alle opportunità per uno sviluppo economico sostenibile che derivi dal dispiegamento delle migliori energie presenti sul territorio, non può prescindere dalla cultura valoriale di stampo cristiano e dalla capacità di interpretare i segni dei tempi in chiave prospettica. Occorre un supplemento di partecipazione, specie da parte delle giovani generazioni, e una rinnovata passione per la democrazia, intesa come esercizio di libertà, responsabilità e solidarietà. Per una nuova primavera della Politica”. Affermano gli organizzatori dell’evento tra cui l’ingegnere Tullio Pagano.

Un parterre di tutto rispetto, in cui figurano diversi protagonisti della vita politica regionale e nazionale.

Tra i tanti nomi saranno presenti: il presidente della Regione Renato Schifani, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo, l’ex ministro Salvatore Cardinale, l’Arcivescovo di Acireale Antonino Raspanti, il Prof. Stefano Zamagni, il Presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari e Monsignor Calogero D’Ugo. Inoltre per l’occasione il capogruppo PPE al Parlamento Europeo Manfred Weber ha voluto inviare un messaggio di plauso e supporto.

“Un grande politico come don Luigi Sturzo affermava che «la politica è atto di carità e dovere civico». Le parole del Vangelo insistono su alcuni principi fondamentali come: la solidarietà, la promozione della dignità della persona, la valorizzazione dei talenti di cui la Sicilia è ricchissima. Portare avanti questo messaggio consiste in un impegno quotidiano a favore della comunità. Purtroppo il disimpegno di tanti rispetto alla vita politica a parer mio è dovuto ad una certa ideologia che non è più né efficace né convincente. Educare ad una politica buona significa educare a coltivare lo spirito di servizio, favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile. Con una prospettiva di sviluppo, lungimirante. Una visione, appunto.” Afferma Tamajo.