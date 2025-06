Basket, Antonini: “Se dico ciò che penso mi radiano a vita”

Parla il patron granata

TRAPANI – “Grazie a Jasmin, giocatori e staff. Stagione fino alla prima semifinale indimenticabile. Non riesco a comprendere cosa sia successo nella testa di alcuni di loro. Inspiegabile. Ma va bene, si cresce anche da queste delusioni. È evidente che dovremo inserire qualche giocatore in più di esperienza. Ci lavoreremo con Jasmin da domani stesso”. Lo scrive su X il patron della Trapani Shark Valerio Antonini.

Stoccata agli arbitri

Antonini poi punge gli arbitri della sfida con Brescia. “Grazie agli arbitri tutti di questa serie. Conclusa con 52 tiri liberi a 26. Che bello amici. Se parlo e dico quello che penso di quello che ho visto, mi radiano a vita”.

“Turbato dai fatti di Lega e Federazione”

Antonini si ricollega alle parole di coach Repesa: “Ha detto Jasmin stasera, non volevano mandarci in finale. Alla fine forse hanno ragione quei presidenti che vogliono un cambiamento. Ci rifletterò molto seriamente da domani. Sono turbato da quello che è successo in Lega e Federazione contro di noi in queste ultime settimane. Avevo pensato anche di dimettermi da Presidente, perché quello che ho letto e sentito è allucinante. Ma lo Sport in Italia è questo”.

