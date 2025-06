Basket, Repesa: “Sembrava che nessuno volesse vederci in finale”

Il coach granata e l'arbitraggio di Brescia

BRESCIA – “Brescia ha meritato la finale. Bisogna essere onesti e sinceri: si può discutere su l3-0 ma non sul passaggio del turno”. Al termine del match che ha segnato l’eliminazione della sua Trapani Shark dai playoff scudetto della Lba, Jasmin Repesa mastica amaro. “Non ci aspettavamo questo risultato ma Brescia ha meritato”, dice.

Repesa e i tiri liberi di Brescia

Al coach granata però non è andata giù la lunga scia di falli e conseguenti tiri liberi concessi ai lombardi. “Durante questa serie, come stasera, ho visto una cosa che non mi è piaciuta: i 50 tiri liberi della Leonessa contro i nostri 24. La differenza è stata veramente troppa. Non voglio dire nulla contro gli arbitri ma il criterio non è stato uguale”.

“Non volevano vederci in finale”

La “sensazione” di Repesa, al termine della gara del PalaLeonessa, è chiara: “Così come ad inizio campionato siamo stati la squadra e la società più amata a inizio anno, ora sembrava che nessuno volesse vederci in finale. La mia sensazione è stata questa – conclude nell’intervista dopogara – e devo dirla”.

