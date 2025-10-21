Vance “Se Hamas non si disarma, sarà annientato”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Come ha detto Trump, se Hamas non collabora, verrà annientato”. Lo ha detto ai giornalisti il vicepresidente statunitense, J.D. Vance, durante la visita al centro di comando statunitense che supervisiona l’accordo di Gaza allestito a Kyriat Gat, nel sud di Israele, durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche l’inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il consigliere di Trump, Jared Kushner. Vance ha ribadito “l’impegno per il ritorno dei corpi degli ostaggi. Ci vorrà più tempo del previsto”. E sul cessate il fuoco, Vance ha dichiarato di sperare che l’accordo di Gaza tra Israele e Hamas tenga. “Quello che abbiamo visto la scorsa settimana mi dà grandi speranze che il cessate il fuoco regga”, ha detto. “Data la storia del conflitto, penso che tutti dovrebbero essere orgogliosi di dove siamo oggi. Mi sento sicuro che questa pace durerà”, ha detto, aggiungendo che “non si fanno cose difficili facendo solo ciò che è certo al 100%”. Vance ha aggiunto che la base del Comando centrale Usa (Centcom) è ora operativa e ha sottolineato che le forze di mantenimento della pace sul campo a Gaza non saranno americane. Il vicepresidente ha detto che “tutti hanno un ruolo da svolgere” per quanto riguarda quali Paesi contribuirebbero alla forza di mantenimento della pace a Gaza, ma che la decisione spetta alla fine al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.”Stiamo creando una struttura di controllo flessibile sul campo. Dobbiamo ricostruire Gaza e garantire che palestinesi e israeliani possano vivere in sicurezza e pace”, ha aggiunto Vance. Il vicepresidente Usa ha ribadito: “Non ci saranno soldati americani a Gaza, quello che possiamo fare qui è fornire un coordinamento vitale – Israele, Stati del Golfo, Turchia, Indonesia – come portarli a lavorare insieme in un modo che porterà la pace”. “Non forzeremo i nostri amici israeliani quando si tratta di truppe straniere sul loro suolo”, ha precisato Vance.

