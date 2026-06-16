Vandalizzata l’auto di Galluzzo. Assenza (FdI): “Piena solidarietà”

Le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia all'Ars

PALERMO – “Il vandalismo contro l’automobile del collega deputato Pino Galluzzo è un atto odioso, come giustamente lo ha definito. A lui vanno la nostra piena solidarietà e l’auspicio che si tratti di un immotivato e isolato gesto di un balordo- in ogni caso deprecabile- e non di una intimidazione nei suoi confronti, che sarebbe ancora più grave se originata da motivazioni di natura politica”.

Lo afferma il capogruppo Giorgio Assenza a nome dei deputati all’Ars di Fratelli d’Italia commentando l’episodio denunciato da Galluzzo che stamattina ha trovato la fiancata della sua auto sfregiata in più parti con un chiodo.