Vannacci: “Saremo alle Regionali in Sicilia. Sinergie? Solo con chi…”

Le parole del leader di Futuro nazionale

PALERMO – “Se andremo alle regionali in Sicilia? Certo che ci saremo. Futuro nazionale rappresenta un partito politico che ha ben chiari quelli che sono i propri principi e i propri ideali”. Lo ha detto Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, parlando con i giornalisti a margine di un incontro a Palermo.

Vannacci: “Saremo alle Regionali”

“Se poi a noi si vorrà aggiungere qualcun altro che sposerà quelli che sono i nostri principi e che non travalicherà quelle che sono le nostre linee rosse – ha aggiunto – ben venga, si potranno realizzare delle sinergie. Io però ho reso chiaro, sin da subito, che Futuro nazionale non negozia le proprie linee rosse, altrimenti si trasformerebbe in uno degli altri numerosi partiti che già costellano l’emiciclo parlamentare italiano”.

“Ho già detto che non vado alla ricerca di politici – ha proseguito Vannacci – così come non vado alla ricerca di voti, non vado col cappello in mano a fare la questua. Queste persone però, si devono ricordare che qualora non rispettassero i nostri principi e valori, dureranno come un gatto in tangenziale”.

“Quindi, chiunque sposi, in maniera integrale, la mia proposta politica può entrare a farne parte, così come ha fatto per esempio Indipendenza di Gianni Alemanno. Così – ha concluso Vannacci – possono fare anche altri politici che hanno un bagaglio di diverse esperienze fatte precedentemente o altri elettori che provengono da un altro orientamento politico”.

“Siamo a favore del Ponte sullo Stretto”

“Noi siamo a favore del Ponte sullo Stretto – ha detto ancora Roberto Vannacci – siamo a favore di tutte quelle infrastrutture che portano ricchezza e progresso. C’è qualcuno che si lamenta dicendo che in Sicilia sarebbe più opportuno tappare le buche nelle strade dissestate, oppure realizzare altre infrastrutture di cui l’isola è carente”.

“Oggi non abbiamo né il ponte, né il resto. Invece Futuro Nazionale crede nella storia che ci dimostra, per esempio, come è accaduto ai tempi dell’impero romano, che la ricchezza si crea attorno alle infrastrutture. Le strade di Roma hanno portato ricchezza, così come il ponte attirerà sviluppo e capitali”, ha concluso.

(nella foto, Vannacci a Caltanissetta)