Varchi: “Al lavoro per il pagamento degli stipendi dei dipendenti Amap”

I conti della municipalizzata sono bloccati

1' DI LETTURA

PALERMO – “L’azienda municipalizzata Amap, dopo il sequestro preventivo di 20 milioni di euro, ha nominato un proprio difensore di fiducia e fornirà la massima collaborazione all’autorità giudiziaria per giungere a un rapido accertamento della verità e di eventuali responsabilità. Nel frattempo, come socio di maggioranza intendiamo lanciare un segnale di rassicurazione perché siamo già al lavoro per individuare la soluzione più rapida che consenta la continuità aziendale, i livelli occupazionali, il regolare pagamento di stipendi e forniture e la normale erogazione del servizio in tutto il territorio cittadino e provinciale coperto dall’azienda”. Lo dichiara il vicesindaco, con delega alle partecipate, Carolina Varchi.