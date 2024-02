Varchi: “Alla Sicilia le maggiori risorse dei fondi di sviluppo e coesione”

L'iniziativa 'Patrioti in comune'

PALERMO – “L’accordo per l’utilizzo dei fondi per lo sviluppo e la coesione certificherà che la Sicilia è la Regione alla quale saranno destinate le maggiori risorse. Un’attenzione all’isola per la quale ringrazio il presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro per il Sud Raffaele Fitto”. Lo ha detto Carolina Varchi, deputato e responsabile politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, a margine dell’evento “Patrioti in comune”, organizzato a Catania.

“Col governo Meloni – ha aggiunto – è evidente il cambio di passo sui fondi europei, compreso il Pnrr. Di pochi giorni fa è infatti la conferma che l’Italia è la nazione europea più avanti tra tutte, grazie allo straordinario lavoro del ministro Fitto, al quale si deve anche l’impegno per rendere tutto il Sud una zona economica speciale, favorendo così investimenti e quindi lavoro nel Mezzogiorno. Riguardo ai fondi per lo sviluppo e coesione va sottolineato che alla Sicilia spetteranno circa 6,8 miliardi, la fetta più ampia tra le Regioni italiane. Risorse che saranno utilizzate, previa intesa tra il governo nazionale e la Regione guidata dal presidente Schifani, che su questo accordo ha svolto un ottimo lavoro – ha concluso Varchi – per interventi che potranno davvero cambiare il volto dell’Isola”.