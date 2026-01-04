Varchi allo Zen: “Serve più Stato, porto a Roma le richieste del quartiere”

Visita alla parrocchia finita nel mirino dei criminali

PALERMO – “Insieme con alcuni cittadini del quartiere ed esponenti delle istituzioni locali mi sono recata presso la chiesa di San Filippo Neri, allo Zen di Palermo, dove qualcuno ha crivellato di colpi il portone. Ho voluto ascoltare il parroco, i residenti, i più giovani e le associazioni che operano quotidianamente sul territorio. Sicurezza, legalità, servizi, diritti. Questo è ciò che chiedono e che mi impegnerò a rappresentare a Roma”. Lo scrive sui social la parlamentare di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, che si è recata sul posto insieme con Brigida Alaimo, assessore al Comune di Palermo, Tiziana d’Alessandro, consigliera comunale, e Vanessa Costantino, consigliera della Città metropolitana.

“Continueranno le operazioni ‘alto impatto’ degli ultimi mesi e saranno accompagnate da altre iniziative su più versanti – aggiunge Varchi -. Lo Zen non può essere ostaggio di alcuni criminali, lo Stato dimostrerà di essere più forte”.