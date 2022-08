Varchi annuncia: “Giorgia Meloni candidata capolista a Palermo”

Le parole della vicesindaco di Palermo: "Siamo grati per aver scelto la nostra città"

PALERMO – “Ho firmato la candidatura alla Camera dei deputati per le elezioni politiche del 25 settembre con Giorgia Meloni che ha accettato di correre da capolista a Palermo. Siamo grati al Presidente per aver scelto la nostra città, per troppi anni lasciata all’indifferenza e alla cattiva amministrazione della sinistra. Sarò al suo fianco, anche questa volta, da parlamentare e vicesindaco metterò tutto il mio impegno, affinché Palermo possa uscire dall’isolamento istituzionale in cui la sinistra l’ha portata per ricoprire il grande ruolo che la storia le ha assegnato. Pronte!”. Così su Facebook la deputata uscente di Fdi, e vicesindaca di Palermo, Carolina Varchi,