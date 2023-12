Varchi (Fdi): “Aeroporto, numero straordinario di passeggeri nel 2023”

Il 'ringraziamento' dell'onorevole

PALERMO– “Sono otto milioni, nel solo 2023, i passeggeri transitati dall’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Numeri straordinari che dimostrano l’ottima gestione dell’attuale management e l’attrattività di Palermo e della Sicilia”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d’Italia.

“Un ringraziamento per l’impegno profuso – continua – al presidente Salvatore Burrafato, all’AD Vito Riggio e ai componenti del Consiglio di amministrazione. Troppo spesso, in passato, ci siamo trovati di fronte a narrazioni deprimenti e infondate sulla Sicilia. Questi numeri dimostrano che la nostra terra è sempre più meta dei turisti che cercano la bellezza, la storia, il nostro patrimonio naturale e artistico, oltre alle eccellenze culinarie. Allo stesso tempo, gli ottomila passeggeri dimostrano i passi avanti compiuti dall’aeroporto palermitano verso l’efficienza e la modernizzazione dei servizi e questa – conclude Varchi – è una buona notizia per tutti i siciliani”.