Varchi: “Lasciamoci alle spalle i disastri della sinistra palermitana”

PALERMO – “Il centro storico di Palermo rappresenta lo spaccato più autentico della nostra identità commerciale, molte strade portano il nome degli antichi mestieri ma da troppo tempo assistiamo ad una mutazione della sua vocazione“. A dichiararlo è Carolina Varchi, candidato sindaco e deputato palermitano di Fratelli d’Italia.

“L’allarme lanciato dal centro studi di Confcommercio sulla mutazione in atto nel centro storico di Palermo, confermano come l’amministrazione comunale a guida Orlando non è stata all’altezza di individuare una logica di sviluppo ma ha preferito penalizzare le attività commerciali tradizionali, spesso con provvedimenti punitivi, costringendo gli imprenditori a spostarsi verso i centri commerciali se non addirittura a chiudere”.

“È possibile invece immaginare – aggiunge – un centro storico aperto ai grandi flussi turistici ma che sia stabilmente vissuto dai palermitani. Questo è il percorso su cui lavorerà Fratelli d’Italia, lasciando alle spalle una volta per tutte i disastri della sinistra palermitana e ripensando Palermo a partire dal centro storico e dalla sua identità”.

