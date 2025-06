I Vigili del fuoco di Adrano e Maletto sono ancora in azione

BIANCAVILLA (CATANIA) – I Vigili del fuoco del distaccamento di Adrano e i pompieri volontari di Maletto del comando provinciale di Catania stanno lavorando per spegnere un vasto incendio divampato attorno a mezzogiorno in un capannone di in via del Seminatore a Biancavilla. Al momento gli inquirenti non si sbilanciano sulle origini del fuoco.

All’interno della struttura erano presenti diversi mezzi, tra cui furgoni, un trattore, contenitori con carburante ad uso agricolo e vari macchinari. Le fiamme si sono propagate rapidamente rendendo necessario l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco che hanno evitato che si propagasse alle abitazioni vicine.

Non si ha notizie di persone coinvolte

Presente anche personale del Corpo Forestale regionale e personale del Comune di Biancavilla con le rispettive autobotti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e le cause dell’incendio saranno oggetto di successivi accertamenti. Al momento, non si ha notizia di persone coinvolte.