Vecchia dogana, la rissa e poi gli spari: ferito un ragazzo di 18 anni

Una decina di bossoli sono stati rinvenuti sull'asfalto.

CATANIA – Ancora spari a Catania. Questa volta è accaduto nella notte al porto di Catania, fuori dalla discoteca Ecs Dogana Club, nei pressi dell’ingresso da via Dusmet. Secondo quanto ricostruito da LiveSicilia, tra le tre e le quattro del mattino sarebbe scoppiata una discussione tra alcuni giovani, che si sarebbe rapidamente tramutata in una rissa. Alcuni dei presenti erano armati: diversi i colpi di pistola esplosi. Un ragazzo di 18 anni è stato raggiunto da un proiettile all’altezza del ginocchio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato di Catania. Il 18enne avrebbe dichiarato che ci sarebbe stato anche un secondo ferito, del quale però non sarebbe stato in grado di fornire dettagli. Il ragazzo, incensurato, avrebbe spiegato, inoltre, di non avere partecipato alla rissa, ma di avere visto che era presente un cantante neomelodico. A terra sarebbero stati trovati almeno una decina di bossoli.

Il giovane coinvolto è stato trasportato all’ospedale Garibaldi Centro di piazza Santa Maria di Gesù ed è stato operato al ginocchio per l’estrazione del proiettile. Si trova attualmente ricoverato, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Le indagini sono state affidate alla Squadra mobile etnea.