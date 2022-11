Alla presentazione del documentario di Oliviero Toscani anche Pietrangelo Buttafuoco (nella foto)

1' DI LETTURA

PALERMO – ‘Vedere/Immaginare – L’arte vista da chi non vede’. Questo il titolo della conferenza stampa di presentazione del documentario di Oliviero Toscani, scritto con Francesco Pontorno, per raccontare i mosaici della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (Enna) da una prospettiva inedita.

Un gruppo di non vedenti con un fotografo, un archeologo e un narratore si incontrano tra gli

ambienti della Villa per raccontare i mosaici. Un’esperienza di libertà e cultura collettiva in cui la visione va oltre la vista, in cui ognuno racconta la sua visione, il suo mosaico.

La conferenza stampa si terrà al Museo della Città e del Territorio di Palazzo Trigona, sede della Direzione della Villa Romana del Casale, in piazza Cattedrale, a Piazza Armerina, alle 16.

Questi i presenti: Liborio Calascibetta, Direttore Parco Archeologico Morgantina-Villa Romana del Casale;

Riccardo Calamaio, Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico

Morgantina-Villa Romana del Casale; Gaetano Miningleri, presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sicilia; Oliviero Toscani, fotografo; Francesco Pontorno, autore; Pietrangelo Buttafuoco, scrittore.