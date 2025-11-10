Vela, conclusi i campionati europei junior Nacra 17 e 49ers

Tanti italiani sui podi

Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak sono i nuovi Campioni europei junior della classe Nacra17, medaglia di bronzo per l’altro team italiano formato da Arto Hirsch e Sofia Borgia. Tricolore sul podio anche per la classe 49er con l’argento conquistato del team composto da Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni seguiti da Alex Demurtas e Giovanni Santi. Parla italiano anche il podio della classe 49er FX Open con l’oro di Massimo Perini e Augusto Cardellini e il bronzo di Alessio e Walter Bonizzoni.

Il Campionato Europeo Juniores 2025 per le classi Nacra 17, 49er e 49erFX si è concluso al Circolo Velico Sferracavallo (PA), dopo quattro giorni di gare di alto livello che hanno messo alla prova abilità e strategia in condizioni meteorologiche variabili.

L’ultima giornata è iniziata con un rinvio della partenza per via di una leggera pioggia, ma con il diradarsi delle nuvole, il sole ha fatto capolino e il vento è aumentato, consentendo alle flotte di partire. I velisti hanno affrontato condizioni impegnative ma spettacolari – forti raffiche, onde alte e correnti variabili – che hanno reso possibile una sola, intensa regata in tutte e tre le classi prima che il vento calasse completamente e tornasse la pioggia.

In totale, la flotta Nacra 17 ha completato 9 regate, mentre sia la classe 49er che la classe 49erFX hanno concluso con 8 regate complessive.

I Podi

Nacra 17

1. ITA 46 – Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak

2. SUI 370 – Andrea Aschieri e Tine Rossel

3. ITA 566 – Arto Hirsch e Sofia Borgia

49ER

1. IRL 168 – Ben O’Shaughnessy, Ethan Spain

2. ITA 755 – Lorenzo Pezzilli, Tobia Torroni

3. ITA 217 – Alex Demurtas, Giovanni Santi

49ER FX Open

1. ITA 202 – Massimo Perini, Augusto Cardellini

2. MLT 201 – Lenny Hofman, Thomas Reyers

3. ITA 434 – Alessio e Walter Bonizzoni

49ER FX Women & FX Overall (hanno le stesse posizioni)

1. GER 696 – Katharina Schwachhofer, Elena Stotze

2. POL 771 – Ewa Lewandowska, Anna Zwara

3. POL 525 – Klara Sobczak, Magdalena Skornog

Classifiche complete su: https://www.manage2sail.com/en/event/914a8d7c-b03d-447f-be07- 6787d81ccdfd#!/results

Giunchiglia del CVSF: “Onorati di ospitare l’evento”

“Siamo estremamente onorati – dice il presidente del Circolo, Giuseppe Giunchiglia – di aver avuto l’opportunità di ospitare i Campionati Europei Junior delle classi Nacra17, 49er e 49er FX. Nonostante le condizioni meteorologiche non siano state sempre favorevoli, siamo riusciti a portare a termine una splendida competizione che ha catalizzato l’attenzione del panorama velico internazionale.Abbiamo assistito alla partecipazione entusiasta di numerosissimi atleti in rappresentanza di ben 14 nazioni diverse, un segnale forte e positivo per il futuro di queste classi”.

“Un plauso sincero e doveroso va rivolto alla direttrice di regata, a tutti i giudici, e all’intero staff, sia a terra che in mare. La loro professionalità, dedizione e il meticoloso lavoro di squadra hanno permesso di svolgere tutte le regate in assoluta sicurezza, garantendo un’esperienza di alto livello a tutti i partecipanti. Il successo di questo evento rafforza la nostra posizione come sede di riferimento per la vela giovanile e non solo. Adesso siamo pronti per il prossimo appuntamento in calendario, il Campionato europeo IqFoil”, ha concluso.

La regata costituisce un momento centrale dello Sferracavallo Sailing & Sea Festival, un programma ricco di appuntamenti che proseguirà a fine mese con l’Europeo IqFoil e a dicembre con lo Sferracavallo International Optimist Race. Il festival – organizzato con il patrocinio dell’Ufficio Sport e Spettacolo del Comune di Palermo – vanta il sostegno di Generali Italia – Agenzia Palermo Mare come main sponsor e Radio Time in qualità di media partner.