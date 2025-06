Vela, Coppa Sicilia: Bonomo e Lentini vittoriosi a Catania

Festeggiano il Roggero di Lauria e il CV Sferracavallo

Il Roggero di Lauria festeggia il successo a Catania in Coppa Sicilia nella Divisione B della classe Optimist con Laura Bonomo. Mentre i colori del CV Sferracavallo primeggiano in Divisione A con Vittorio Lentini.

La regata (con 100 velisti complessivamente in acqua) era anche valida come prima delle due prove di selezione per i campionati italiani optimist e per la Coppa Primavela.

La giovanissima timoniera palermitana, che compirà 10 anni a dicembre, ha chiuso la competizione in tre prove con due vittorie parziali e un secondo posto. Un successo di squadra per il Lauria che oltre Laura Bonomo ha piazzato altri quattro timonieri tra i primi otto della classifica: Ludovico Santomarco, Cloe Falica, Leone Venturato e Francesco Mangano.

Cinque invece le prove concluse per la Divisione A (under 14). Successo di Vittorio Lentini del Cv Sferracavallo che ha anche piazzato al quarto posto Elena Guidi. Seconda della classifica femminile, Chiara La Loggia del Roggero di Lauria. Prossima prova (quella decisiva) di selezione per i Tricolori, a fine mese a Marsala.