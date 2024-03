Vela, nasce la collaborazione tra la Palermo-Montecarlo e Rosalia400

Cinque mesi alla Palermo-Montecarlo 2024, una decina le barche già iscritte

PALERMO – Cinque mesi circa alla Palermo-Montecarlo 2024, diciannovesima edizione della regata d’altomare organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, dell’UVAI (Unione Vela d’Altura Italiana) e dell’IMA (International Maxi Association).

Una decina le barche già iscritte alla regata, tra queste il TP52 Red Bandit, Judel-Vrolijk dell’armatore tedesco Carl-Peter Forster, vincitore lo scorso anno della Giraglia, e il ritorno di Be Wild, Swan 42 dell’armatore marchigiano Renzo Grottesi, barca ed equipaggio con un notevole palmares. Gradito ritorno per l’equipaggio francese tutto femminile di Moogli, il Dufour 36 della skipper marsigliese Carolin Petit, e per Scheggia, Sun Fast 3200 di un altro armatore francese Jean-Louis Damble.

Le attese maggiori come sempre riguardano i grandi Maxi: dopo la Line Honours dello scorso anno potrebbe tornare Black Jack, il 100 piedi detentore del record della regata con il nome di Esimit Europa 2, oggi dell’australiano Peter Hamburg. Tra i possibili pretendenti al record c’è sempre il 100 piedi Arca SGR di Furio Benussi (Fast and Furio Sailing Team), pronto a una nuova intensa stagione dopo un inverno di cantiere. Le grandi barche del resto sui mari italiani e alla Palermo-Montecarlo non sono mai mancate.

Progetto Rosalia400

Nel 2024 a Palermo ricorre un evento molto importante per il capoluogo siciliano, occasione speciale da vivere anche per i partecipanti alla regata: i 400 anni dal ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia, la Patrona di Palermo sul Monte Pellegrino. Per sottolineare la ricorrenza la Fondazione Sicilia ha dato vita al progetto Rosalia400. Il ritrovamento delle spoglie secondo la tradizione coincise con la fine della terribile peste che tormentava la città (1624).

La Fondazione Sicilia, da anni partner della Palermo-Montecarlo, vuole contribuire al processo di cura sociale, educazione e formazione sostenibile. Previsto un programma di iniziative culturali di carattere artistico, letterario, editoriale, basato sulla conoscenza, valorizzazione e disseminazione del patrimonio identitario della Fondazione Sicilia. Nel Palazzo Branciforte viene custodito lo straordinario monumento architettonico del Monte dei Pegni di Santa Rosalia, una complessa architettura lignea che si estende per un’intera ala del palazzo, all’interno del quale è esposta una vela con la grafica coordinata di “Rosalia 400”.

Il progetto coinvolge molte istituzioni culturali, religiose, sociali e sportive della città, che insieme collaboreranno a iniziative di promozione e approfondimento dell’evento. Numerosi artisti partecipano all’ideazione delle varie componenti del progetto ed è stato istituito un Comitato Scientifico. La scrittrice Dacia Maraini ha scritto un’opera narrativa legata al mito e alla storia religiosa di Santa Rosalia, che diventerà una installazione sonora fruibile all’interno del Monte dei Pegni, intitolato proprio a Santa Rosalia, a Palazzo Branciforte.

L’immagine istituzionale ruota intorno a un marchio fatto di tre componenti simili e diverse che rappresentano la tradizione, la narrazione e la tecnologia. Proprio il simbolo del Progetto Rosalia400 riprodotto su una vela che nel golfo di Mondello veleggerà il giorno della partenza della regata. L’intera serie di iniziative offre ai partecipanti alla regata un’occasione di vivere momenti artistici e culturali unici nella storia di Palermo.

Il bando di regata

Il Bando di Regata, online insieme alla possibilità di iscriversi sul sito ufficiale (www.palermo-montecarlo.it) prevede una importante novità: la possibilità per una barca che abbia il doppio certificato di stazza ORC e IRC, di partecipare concorrendo a entrambe le classifiche, mentre negli anni precedenti era necessario sceglierne una.

QUI IL LINK AL BANDO DI REGATA DELLA PALERMO-MONTECARLO 2024: https://storage1402.cdn-immedia.net/wp-content/uploads/2024/01/Bando-Pa-Mc-2024-ITA.pdf

QUI IL LINK AL MODULO DI PRE-ISCRIZIONE: https://www.palermo-montecarlo.it/iscriviti/