Veliero contro Ponte di Brooklyn a New York, 2 morti e 17 feriti

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un veliero della Marina Messicana si è schiantato contro il Ponte di Brooklyn a New York. La cima dei suoi tre alberi ha urtato contro la campata del Ponte e si è in parte sgretolata. Nello schianto sono morte due persone e rimasti feriti altri 17 marinai.

Il sindaco di New York ha riferito che il Ponte, icona della Grande Melam non avrebbe riportato danni.

Il veliero, una nave scuola dell’Accademia, stava lasciando New York per proseguire il suo tour verso l’Islanda.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).