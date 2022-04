Vella a Palazzotto: “Nel Pd ottime figure per la presidenza”

Il commento del componente della segreteria regionale del partito.

PALERMO – Le parole del neo dem Erasmo Palazzotto agitano le acque del Pd. “Nel Partito democratico ci sono ottime figure in grado di ricoprire il ruolo di Presidente della Regione Siciliana”. Lo dice Daniele Vella, componente della segreteria regionale del Pd, commentato le dichiarazioni del deputato nazionale Erasmo Palazzotto che intervistato da Live Sicilia aveva individuato in Claudio Fava il candidato ideale alla presidenza della Regione. “Oggi il nostro impegno – aggiunge – dovrebbe essere tutto dedicato alla città di Palermo, dove per vincere tutti i deputati nazionali e regionali devono scendere in campo, così come alcuni stanno già facendo”.