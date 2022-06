Vende prodotti casa e giocattoli non a norma, multato

Intervento della Guardia di Finanza al centro di Palermo.

Palermo – I finanzieri del gruppo pronto impiego hanno sequestrato in un negozio in centro a Palermo circa 700 articoli non sicuri. I militari hanno accertato che articoli per la casa, giocattoli e materiale elettrico in vendita non erano conformi alla normativa prevista sulla sicurezza dei prodotti.

Gli oggetti erano commercializzati in violazione del codice del consumo e della sicurezza dei prodotti e senza la documentazione e le istruzioni per l’uso. I finanzieri hanno contestato al rappresentante legale dell’esercizio commerciale sanzioni amministrative per 4.832 euro. Gli atti sono stati trasmessi alla Camera di Commercio.