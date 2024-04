Vendevano merce non conforme: sequestro e multa da 100mila euro

I prodotti non presentavano il marchio CE che permette la commercializzazione

PALERMO – Gli agenti della guardia di finanza di Palermo hanno posto sotto sequestro ben 238.660 accessori vario genere. Gli accessori erano privi del marcio CE, che conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione.

Le operazioni si sono all’interno di alcuni esercizi commerciali ubicati a Termini Imerese, Bagheria, Lercara Friddi e Petralia Sottana.

Nel dettaglio, sono stati sottoposti a sequestro decorazioni pasquali (fiocchetti, nastri, addobbi per uova e dolci pasquali ecc.), prodotti per la persona (orecchini, brillantini, strass per unghie, elastici, fermacapelli, cerchietti ecc.) e materiale elettrico (torce led, torce flashlight ecc.).

Oltre al sequestro della merce, i quattro esercenti hanno subito una sanzione amministrativa ammontante complessivamente a oltre 100 mila euro.

I titolari delle attività sono stati segnalati alla Camera di Commercio per gli adempimenti di competenza.