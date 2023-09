Vuoi vedere Venezia? Paga: dal 2024 arriva un ticket di 5 euro

L'obiettivo è quello di 'preservare' la città

1' DI LETTURA

VENEZIA – Dalla primavera del 2024 si dovrà pagare un ticket per entrare a Venezia. Il provvedimento, pensato per i turisti giornalieri in Laguna, è stato deciso dalla giunta comunale.

L’obiettivo è quello di ‘preservare’ la città

La delibera ora sarà inviata alle commissioni competenti e andrà in consiglio comunale per la sua approvazione il prossimo 12 settembre. L’obiettivo di questo provvedimento è quello di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi, per ‘preservare’ la città. La sperimentazione nel 2024 prevede circa 30 giornate, che verranno definite dalla giunta con un apposito calendario nelle prossime settimane. In linea generale, si concentrerà sui ponti primaverili e sui weekend estivi.

Chi paga e chi no

Il contributo di accesso dovrà essere corrisposto da ogni persona fisica, di età superiore ai 14 anni, che acceda alla città antica del Comune di Venezia, salvo che non rientri nelle categorie di esclusioni ed esenzioni. In linea generale il contributo sarà richiesto ai visitatori giornalieri. Non dovranno pagare il contributo di accesso i residenti nel Comune di Venezia e i lavoratori sia dipendenti che autonomi, anche pendolari.

E poi ancora gli studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in città antica o nelle isole minori, i soggetti e i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l’Imu nel Comune di Venezia.