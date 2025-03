A chiamare i soccorsi un testimone

VENEZIA – Drammatico incidente casalingo che ha visto una donna di 78 anni, Paola Renier, perdere la vita. La donna è precipitata dalla finestra del terzo piano della sua abitazione a Venezia mentre stava cercando di lavare i vetri.

A dare l’allarme sarebbe stato un testimone che avrebbe detto di aver sentito un tonfo che avrebbe scambiato in un primo momento per il rumore di un’imbarcazione. Poi, però, l’uomo ha detto di essersi affacciato dalla finestra e di essersi accorto di quello che era accaduto. Subito la chiamata ai soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari per la donna non c’era nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e dai primi accertamenti è emerso che si è trattato di un incidente domestico.

La vittima infatti avrebbe perso l’equilibrio mentre era in bilico sulla finestra e stava lavando i vetri.

