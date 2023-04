Venezia-Palermo, Corini: “Fatti errori che hanno inciso tanto sul match”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero dopo la sconfitta rimediata al "Penzo" contro gli uomini di Vanoli

PALERMO – Il Palermo è uscito sconfitto per 3-2 dalla gara del “Penzo” contro il Venezia non riuscendo ad agganciare quella zona play-off che adesso inizia ad allontanarsi. L’allenatore dei rosa Eugenio Corini è intervenuto in mixed zone al termine del match per commentare l’andamento della partita:

“Nel primo tempo abbiamo approcciato molto bene la partita, abbiamo meritato il gol del vantaggio e abbiamo avuto una situazione importante per andare sul doppio vantaggio, anche dopo il gol del pareggio ma la squadra ha continuato a giocare. Il secondo tempo per me è partito sulla stessa falsariga ma abbiamo preso questo rigore e in quel momento probabilmente abbiamo perso un po’ d’equilibrio, la squadra si è scomposta e abbiamo preso il gol del 3-1 rischiando anche il 4-1. Poi la squadra ci ha provato fino alla fine, abbiamo avuto l’opportunità di accorciare con Brunori ma ha preso la traversa e il calcio di rigore”.

“Il grande rammarico – continua Corini – è di aver fatto errori che hanno inciso tanto sull’andamento della partita, la prestazione della squadra fino al 60′ è stata molto positiva ma abbiamo perso equilibrio dopo il gol del 2-1. Dopo il 2-1 loro si sono compattati dietro e ripartivano con giocatpri molto veloci, le linee di passaggio erano più chiuse e forzando qualche giocata ci siamo prefissposto al loro contrattacco. Anche nella massima difficoltà la squadra ha reagito, è rousvita ad accorciare le distanze e abbiamo provato fino alla fine a pareggiare la partita”.

L’allenatore rosanero ha concluso parlando della gara di Brunori, tornato al gol, e della lotta play-off: “Bisogna capire anche il momento della squadra, non ha letto le situazioni che a volte ti fanno vincere le partite invece che perderle. Brunori oggi ha fatto una partita importante ed è tornato in ottima condizione. Se crediamo ancora nei play-off? Bisogna pensare alla partita col Benevento, ci prepareremo al meglio per cercare di vincerla e poi valuteremo dove saremo in classifica”.