Palermo, i convocati per la sfida contro il Venezia

Torna Bettella, assenti Di Mariano e Lancini

1' DI LETTURA

PALERMO – Il club rosanero ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista della gara contro il Venezia in programma sabato 15 aprile alle ore 14:00. Sono 24 i giocatori a disposizione del tecnico Eugenio Corini per la sfida del “Penzo”, di seguito la lista completa:

1 Grotta

2 Graves

3 Sala

4 Orihuela

5 Gomes

7 Tutino

8 Segre

9 Brunori

11 Masciangelo

12 Massolo

14 Broh

15 Marconi

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

25 Buttaro

26 Verre

27 Soleri

28 Saric

30 Valente

31 Aurelio

37 Mateju

48 Bettella