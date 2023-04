Palermo, Corini: “I play-off sono un sogno, Serie B equilibrata”

"Mi dispiace per l'esclusione di Palermo dalle città per Euro 2032"

PALERMO – Alla vigilia della sfida tra Venezia e Palermo, il tecnico dei rosanero Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per presentare l’incontro. I siciliani devono tornare alla vittoria per inseguire l’obiettivo play-off e al “Penzo”, contro i lagunari, non avranno vita facile: “Il campionato è equilibrato, basta vedere i risultati e la classifica con squadre con budget importanti nella parte bassa. Il pericolo di sottovalutare gli avversari non c’è mai stato, avevamo ben chiaro il nostro obiettivo. E’ vero che non vinciamo da Ascoli, ma abbiamo fatto prestazioni importanti fuori casa e questo fa parte del percorso di consolidamento di quest’anno, ambire ai play-off è un sogno. C’è un lavoro quotidiano che, capisco, può vivere una fase di rallentamento, ma noi abbiamo ben chiaro cosa dobbiamo fare quest’anno, con un cambio di obiettivo di un mese e mezzo fa che vogliamo raggiungere anche con una certa leggerezza. Vogliamo far capire che il Palermo è tornato da protagonista in questa categoria”.

“Penso che le ultime 8-10 partite in campionato hanno un peso specifico straordinario, tutte le squadre buttano il cuore oltre l’ostacolo – prosegue Corini -. Se valuto le difficoltà che abbiamo avuto, la squadra ha fatto quello che doveva fare, ha sempre fatto la partita e messo in campo quella che era la sua idea, a volte bene a volte meno bene. La squadra arriva bene con la voglia di fare la partita e di vincere, con grande rispetto dell’avversario. Bisogna valutare il percorso della squadra con cui sei andato a giocare la partita ma anche di come ci sei arrivato tu. Le assenze e i recuperi possono inficiare in un percorso, aver perso Di Mariano ci ha tolto qualcosa. Ho pensato ad una soluzione diversa per trovare un’alternativa, perché devo mettere in condizione i ragazzi. Dobbiamo sempre star dentro a questo tipo di campionato come fatto fino ad ora, completando al meglio questa stagione con quel sogno/obiettivo che non molliamo. Siamo a tre punti, c’è tutta la possibilità per andare a prenderlo”.

SUL VENEZIA E SU EURO 2032

In merito ai prossimi avversari dei rosa, Corini ha spiegato: “Il Venezia è una delle squadre che certifica l’equilibrio di questo campionato, è una rosa importante con un budget importante e stanno facendo buonissime partite. Hanno vinto con Ascoli e Como e hanno perso con la Reggina giocando una partita di livello. Sa stare bene in campo e fa bene le cose in cui lavora. La partita d’andata non dovevamo perderla, ecco perché a volte dico che siamo stati penalizzati. Ma ormai è andata così e va bene lo stesso”.

Sull’esclusione di Palermo e dello stadio “Renzo Barbera” dal dossier presentato dalla FIGC per gli Europei di calcio del 2032, il mister dei rosanero ha detto la sua: “Mi dispiace tanto di questa esclusione. Spero che Palermo possa entrare nell’elenco e di conseguenza possa nascere la possibilità di rimodernare uno stadio che è già bellissimo così. L’impianto ha un potenziale enorme e sarebbe importante rientrare in queste 10 città e far si che Palermo possa ospitare il prossimo europeo. Dal punto di vista della società non ho nessun tipo di notizia in più”.