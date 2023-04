Euro 2032, Palermo bocciata: il Barbera non ha i requisiti Uefa

Clamorosa esclusione per il capoluogo siciliano che non figura tra le dieci candidate ad ospitare l'eventuale rassegna in Italia

1' DI LETTURA PALERMO – Palermo è stata esclusa dalla lista delle dieci città candidate ad ospitare i Campionati Europei di calcio del 2023. S’infrange quindi, almeno per il momento, il sogno di vedere gli Europei nel capoluogo siciliano a oltre quarant’anni di distanza dalle gare disputate per i Mondiali di Italia 90′. Delle undici città presentate nel dossier preliminare ne sono rimaste dieci: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari. Esclusa dalla lista definitiva presentata all’Uefa dalla Figc proprio Palermo, con la decisione definitiva del paese ospitante, che vede l’Italia rivaleggiare con la Turchia, che sarà presa tra settembre e ottobre del 2023. Il capoluogo siciliano rimane, comunque, nella documentazione come riserva che potrebbe essere presa in considerazione in caso di problemi per un’altra sede. Alla base della scelta la mancanza dei requisiti Uefa dello stadio “Renzo Barbera”, sentore già avvertito quando la giunta ha approvato una delibera che avrebbe impegnato l’amministrazione, in caso di assegnazione all’Italia del torneo, “ad avviare un processo che preveda la programmazione di una profonda ristrutturazione dello stadio comunale Renzo Barbera, conformemente ai requisiti previsti dall’Uefa”.

