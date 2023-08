Venezia (Pd): “Governo impegnato solo nel valzer di poltrone al Turismo”

Parla il deputato ennese: "Attoniti rispetto a quanto letto sulla stampa"

PALERMO – “Un’immagine offuscata da carenze e disservizi messi in evidenza sulla stampa nazionale e internazionale, effetti pesanti da caos aeroporto di Catania, aumento dei costi di gestione. Sono queste le emergenze da affrontare rapidamente nel settore turistico. Ma Schifani e il suo governo pensano solo a poltrone e incarichi. Nei giorni in cui tutta la macchina amministrativa dovrebbe essere impegnata nel miglioramento del brand Sicilia leggiamo, abbastanza attoniti, di ipotesi di rotazione degli incarichi dirigenziali in assessorato. Come se questa fosse la priorità”. Cosi il deputato regionale dem e vicepresidente della commissione Bilancio all’Ars, Fabio Venezia, commentando quanto anticipato da LiveSicilia sul cambio alla guida del dipartimento Turismo della Regione.

Venezia: “Si continua a spendere per il flop SeeSicily”

“Intanto continuiamo a spendere per il flop del programma SeeSicily – aggiunge Venezia -, ancora oggi 164mila euro per servizi informatici legati ad un programma che non ha portato un solo turista in più nella regione ma ha consentito spese per milioni di euro”.