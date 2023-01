Ventiduenne gambizzato in viale delle Medaglie d’Oro

Una scena violenta da serie televisiva: il giovane non sarebbe in pericolo di morte.

CATANIA. Sembra quasi la scena di una fiction. In tre, forse quattro, scendono da un’auto in viale delle Medaglie d’Oro. il bersaglio è chiaro e ad essere preso di mira è un ventiduenne che viene prima bastonato e, infine, “avvertito” definitivamente con un colpo di pistola ad una gamba.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì.



Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Marco per le cure del caso: le sue condizioni non sarebbero gravi. Indagano i carabinieri.