Venuti: “Il governo Schifani intervenga sui tagli alle corse per le Egadi”

Il segretario del Pd trapanese: "Serve una legge organica sulle isole minori"

TRAPANI – “Il governo regionale intervenga in tempi brevi sui disagi che si prospettano per abitanti e pendolari delle isole Egadi, penalizzati dai tagli alle corse dei mezzi veloci per il periodo invernale”. A dirlo è il segretario provinciale del Pd di Trapani, Domenico Venuti, intervenendo sull’annunciata rimodulazione degli orari nei trasporti veloci da e per l’arcipelago delle Egadi.

Venuti: “Serve una legge per le isole minori”

Venuti, che già nel settembre scorso aveva proposto la nascita di una nuova legge quadro sullo sviluppo delle isole minori con l’obiettivo di risolvere alcuni nodi importanti per chi vive in queste realtà, aggiunge: “Su questo tema chiederemo un impegno a tutta la deputazione regionale del Partito democratico. I cittadini delle Egadi vivono un intollerabile tira e molla sui trasporti da troppo tempo – ancora Venuti -, un problema che rappresenta soltanto la punta dell’iceberg. Sono tanti, infatti, i disagi legati alla insularità per chi vive nelle isole minori ed è tempo di affrontare il tema con una legge organica. Il Pd lo chiede da tempo e ribadisce questa richiesta”.