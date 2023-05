Verona, cadavere mummificato di un’anziana in casa: ricercato il figlio

I medici legali al lavoro per stabilire le cause della morte della donna che potrebbe risalire anche a 5 anni fa

VERONA – Orrore a Verona, in un appartamento nel quartiere Borgo Milano. All’interno dell’abitazione è stato trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un’anziana. Il corpo della donna, ultra 80enne, che risulta residente nell’appartamento in questione, all’ultimo piano di una palazzina, era ormai mummificato.

I medici legali sono al lavoro per stabilire le cause della morte della donna che potrebbe risalire anche a cinque anni fa. Il figlio dell’anziana, di 60 anni, al momento irreperibile, in questi anni avrebbe continuato a incassare la pensione della madre.