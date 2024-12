Verso ChocoModica 2024, Abbate: “Evento che esalta tutto il Ragusano”

Parla il presidente della commissione Affari istituzionali dell'Ars

MODICA (RAGUSA) – Tutto pronto per l’edizione 2024 di ChocoModica. Sarà piazza Matteotti, il cuore del centro storico della città che fu Contea, il luogo dove comincerà, venerdì mattina, alle 11:30, la festa che esalta e celebra il ‘cibo degli dei’.

La tre giorni di Modica

Il Cioccolato di Modica è il brand distintivo della città iblea e ha, nell’Indicazione geografica protetta (Igp), la certificazione della sua eccellenza. Si va ad aprire, dunque, una tre giorni divisa fra momenti di vario genere che ruoteranno tutti attorno al cioccolato.

Non solo cioccolato

Ma non si parlerà e gusterà solo il cioccolato, come spiegato in sede di presentazione dell’evento. Perché altre eccellenze eno-gastronomiche dell’intero territorio trovano albergo, come ha ribadito in più occasioni il presidente della prima commissione Affari istituzionali all’Ars Ignazio Abbate, nell’evento di Modica. A conferma che c’è una provincia che “punta forte sul proporsi e proporre in quel 2025 quando la Sicilia sarà ‘Regione europea della Gastronomia”.

Abbate: “Sinergia del territorio”

“ChocoModica 2024, esalta la sinergia e la compattezza del territorio – aggiunge Abbate -. È sintesi di condivisione istituzionale con la Regione Siciliana, il Libero consorzio comunale di Ragusa, la Camera di Commercio del SudEst assieme al comune di Modica e con il supporto compatto di tanti privati. Per dare forza e sostanza alla proposta del Cioccolato di Modica Igp nei suoi giorni di festa ma anche spinta alla proposizione ed alla promozione di un’intera area in una vetrina privilegiata come quella che ci sarà a Modica dal 6 all’8 dicembre – prosegue Abbate -. Vetrina di prodotti che vanno oltre la città che li accoglie, per valorizzare la qualità eno-gastronomica di un intero lembo di Sicilia”.

Il sostegno della Regione

La Regione e la sua azione sono di sostegno e stimolo per spingere e far diventare protagonisti i territori e le produzioni della Sicilia e “questa manifestazione che comincia venerdì – continua Abbate – è da un lato il culmine di un lavoro che 6 anni fa ha avuto la sua ‘consacrazione’ quando il cioccolato di Modica ha ottenuto dall’Unione europea il riconoscimento di Indicazione geografica protetta (Igp), battaglia che sostenni da sindaco e che, nel 2018, ha certificato la mia scelta di esserne partecipe, e dall’altro compendio di ciò che abbiamo cominciato a fare sin da quando è calato il sipario sull’edizione 2023. Ma è anche la porta che si apre verso il 2025 – continua – quando lavoreremo perché questo territorio sia importante nella Sicilia che sarà Regione europea della Gastronomia, ponendosi al cospetto di una platea di alto profilo. Noi, come Regione ed io per primo, crediamo nei territori, nelle loro specificità che mutano in un’unica idea di eccellenza per l’Isola”.

Insomma, uno sguardo all’oggi ma soprattutto al domani prossimo, esaltando la Sicilia e i suoi territori nella consapevolezza di singole specificità ma anche nella certezza che ognuno di essi ha credenziali per proporsi a vaste platee con la certezza di ottenerne riconoscimento e plauso.