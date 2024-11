ChocoModica, dal 6 all’8 dicembre la città sarà di famiglie e bambini VIDEO

Il territorio ragusano protagonista

MODICA (RAGUSA) – “Il re”, come lo ha definito la sindaca di Modica, Maria Monisteri, è sempre il cioccolato ma i ‘proprietari’ di Modica, per tre giorni, saranno le famiglie e i bambini. A loro e per loro l’edizione 2024 di ChocoModica, l’appuntamento che celebra il brand della città ragusana.

“Sono momenti importanti dove il cioccolato è IGP perché si lega ad un territorio, l’obiettivo che abbiamo raggiunto quando abbiamo lavorato all’Indicazione geografica protetta per il cioccolato di Modica”, ha detto Ignazio Abbate, presidente della commissione Affari istituzionali dell’Ars, nella conferenza stampa che ha aperto, sostanzialmente, l’edizione di quest’anno di ChocoModica, manifestazione, nata sotto la sua sindacatura.

“Questa manifestazione è il culmine di un lavoro durato un anno – ha detto ancora Abbate – e diventa la chiave che apre ad una nuova ondata di turismo, quello di fine anno, dando vigore alle attività ricettive e commerciali del territorio. Un lavoro che sosteniamo come Regione, vicino all’amministrazione comunale, con il Libero consorzio comunale di Ragusa e la Camera di Commercio con l’obiettivo che ChocoModica cammini da solo, non incidendo sulle finanze dell’ente cittadino avendo così un doppio valore: portare ricchezza al territorio senza gravare sulle finanze dell’ente che lo rappresenta”.

Ma Abbate è andato oltre e l’occasione è stata utile per marcare un passaggio fondamentale con vista 2025: “ChocoModica è solo l’anteprima per l’area iblea di quello che succederà qui l’anno prossimo quando la Sicilia sarà la Regione dell’eno-gastronomnia europea. La provincia iblea si candida ad essere una delle mete più importanti e stiamo già programmando eventi di alto profilo su tutti e 12 i comuni. Progetti ormai pronti per essi e che presto porteremo all’attenzione della domanda turistica per chi verrà da queste parti a godere cibo e bellezze di questo lembo di Sicilia”.

“ChocoModica 2024 all’insegna delle famiglie e soprattutto dei bambini”. Lo ha ribadito Monisteri durante la conferenza stampa. “Se il nostro cioccolato sarà il protagonista, a contorno avremo anche altre eccellenze del territorio. Tre giorni di festa e di cultura e spettacolo, grazie all’ottimo lavoro comune fatto con la Regione, Abbate, il Libero consorzio comunale e la Camera di commercio a dimostrazione di come insieme si possa produrre e realizzare tanto. Ci rendiamo conto che per volare in alto, dobbiamo muoverci come territorio, come squadra. E di fronte ad eventi di così ampio richiamo, fare squadra è essenziale per la buona riuscita”.

In conferenza stampa, anche il direttore generale del Libero consorzio comunale di Ragusa, Nitto Rosso, che ha rimarcato come la scelta di sostenere in maniera importante l’evento “nasca dalla costatazione che stiamo parlando di una IGP e di un prodotto che rappresenta la storia di questa terra. Un’area che attraverso questi eventi – ha aggiunto -, costruisce azioni di importante marketing territoriale”.

“Siamo la terra di prodotti eccezionali come il cioccolato di Modica e di testimonianze bellissime come le nostre cattedrali e i nostri paesaggi, il nostro mare – ha continuato -. Noi utilizziamo la vetrina di modica per portare qui altri prodotti di eccellenza di questa parte dell’isola come il cerasuolo DOCG di Vittoria o la Carota IGP di Ispica o l’olio DOP Monti Iblei. Ecco perché abbiamo sostenuto convintamente l’evento ChocoModica”.

Nei dettagli dei vari appuntamenti è entrato nel suo intervento il direttore del Consorzio di tutela del cioccolato di Modica, Nino Scivoletto, che ha rimarcato come la tre giorni si snoderà in modo vario tra momenti di degustazioni, laboratori e spettacolo, mentre l’assessore al Turismo del comune di Modica, Tino Antoci, ha sottolineato l’importanza dell’evento come richiamo anche oltre i suoi tre giorni.

Un ChocoModica 2024 ecosostenibile, infine, con la scelta di abolire il cartaceo per la sua pubblicizzazione preferendo la diffusione di un QR-code che contiene il programma dei vari appuntamenti ed ogni informazione utile sui trasporti e la logistica in genere, sistematicamente aggiornato con ogni novità ed eventuale variazione”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI RAGUSA E PROVINCIA