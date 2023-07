Verso il nuovo Palermo di Corini: tutti i possibili moduli

In attesa dell'inizio del ritiro in Trentino si possono iniziare a ipotizzare i possibili vestiti tattici della compagine rosanero

3' DI LETTURA

PALERMO – A pochi giorni dall’inizio del ritiro in Trentino, tra le località di Ronzone e Pinzolo, prende sempre più forma il Palermo che affronterà il campionato di Serie B 2023/2024. Al raduno in Veneto che avrà inizio domani sarà presente, come nuovi acquisti, il solo Lucioni ma il numero è destinato a salire con almeno tre nuovi acquisti attesi nelle prossime ore.

La preparazione estiva, tra allenamenti e amichevoli, sarà il modo per iniziare a capire la fisionomia che Eugenio Corini vorrà dare al nuovo Palermo. In attesa delle prime risposte dal campo, tra i presenti in rosa e i prossimi nuovi arrivi si possono iniziare ad ipotizzare una serie di vestiti tattici e potenziali interpreti del Palermo che punterà alla promozione in Serie A.

VERSO LA DIFESA A QUATTRO

La sensazione emersa in queste prime settimane di mercato è che il nuovo Palermo di Corini, con ogni probabilità, ripartirà dalla difesa a quattro. Dopo il 3-5-2 utilizzato nella passata stagione il tecnico di Bagnolo Mella potrebbe approfittare del ritiro e del mercato per tornare alle origini e gli arrivi di Lucioni e quello imminente di Ceccaroni protendono verso questa direzione.

L’ex Frosinone e l’ex Venezia, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, comporranno la difesa titolare con Mateju e Buttaro a lottare per un posto nella corsia di destra. Per quanto riguarda l’out mancino si dovrà sicuramente operare sul mercato, con il solo Aurelio attualmente a disposizione che farà da comprimario ad un giocatore più esperto.

LA SITUAZIONE A CENTROCAMPO

Il centrocampo è il reparto che, tra giocatori da rivalutare e punti fermi, subirà meno cambiamenti. In bilico il futuro di Damiani e Broh che, per questioni di lista Over, potrebbero lasciare il capoluogo siciliano per lasciare spazio a dei giovani pronti a lottare per una maglia da titolare.

La grande quantità di elementi in mediana, nonché i moduli utilizzati in carriera da Corini, non possono che far pensare all’utilizzo del centrocampo a tre. Il nuovo Palermo ripartirà sicuramente da Stulac, pronto a riprendersi la cabina di regia dopo un anno difficile tra adattamento e il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per tutto il girone di ritorno.

Troverà spazio anche Gomes, imprescindibile per il tecnico di Bagnolo Mella e che potrebbe scalare mezzala per supportare Stulac in copertura. Per il terzo slot, in attesa di capire i prossimi movimenti di mercato, si può optare per Saric per creare una mediana più “coperta” o su giocatori di inserimento e di raccordo come Segre e Vasic, anche lui in procinto di approdare in rosanero.

ALI O TREQUARTISTA?

Il vero nodo da sciogliere è legato alla trequarti e al reparto avanzato. In virtù della difesa a quattro e del centrocampo a tre, come ipotesi tattiche per il nuovo Palermo di Corini restano il 4-3-3, il 4-3-1-2 e, più defilato, il 4-3-2-1 con un’unica, grande certezza chiamata Matteo Brunori.

In attesa di capire quale sarà il destino di Soleri e Valente, cercati da molte squadre di Serie B e C, è ormai questione di ore per l’ufficialità di Leonardo Mancuso e anche Roberto Insigne sembra molto vicino a vestire la casacca rosanero, giocatori che aprono la strada sia per il 4-3-3 che per il 4-3-1-2.

Nel primo caso Brunori sarebbe la punta di riferimento, supportato a destra da Insigne e a sinistra da Di Mariano, anche lui in cerca di riscatto dopo una stagione in crescendo chiusa in anticipo per infortunio. In caso di 4-3-2-1, invece, Mancuso affiancherebbe l’attaccante italo-brasiliano e alle loro spalle potrebbe agire, nel suo ruolo naturale, il giovane Vasic. Da non escludere anche l’ipotesi Vasic-Insigne (o l’avanzamento di un altro centrocampista) alle spalle di Brunori in un possibile 4-3-2-1, più probabile però come variabile tattica a partita in corso.