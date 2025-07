Vertenza Almaviva, incontro Regione-sindacati a Palazzo d’Orléans

Al tavolo l'assessore Tamajo e il capo di gabinetto Sammartano

PALERMO – Incontro tra Regione e organizzazioni sindacali oggi a Palazzo d’Orléans sulla vertenza Almaviva, che vede coinvolti centinaia di lavoratori tra Palermo e Catania.

Sul tavolo, oltre alla richiesta ufficiale di proroga della cassa integrazione straordinaria, già inviata nei giorni scorsi ai ministeri competenti, anche il progetto del Numero europeo unico per le Cure non urgenti Nea 116117.

Al tavolo, l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, e il capo di gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana, Salvatore Sammartano.

Il prossimo 23 luglio una delegazione di assessori del governo Schifani parteciperà a Roma alla riunione convocata al ministero del Lavoro per discutere, con tutti gli attori coinvolti, delle prossime azioni da mettere in campo sul fronte degli ammortizzatori sociali e della possibile ricollocazione dei lavoratori di Almaviva.

Tamajo: “Al fianco dei lavoratori”

“Il governo Schifani è al fianco dei lavoratori di Almaviva – dice Tamajo – e lavora senza sosta per costruire una soluzione occupazionale concreta e duratura. La richiesta di proroga della cassa integrazione è un passaggio fondamentale per garantire continuità e tutele economiche mentre attendiamo dal ministero della Salute l’autorizzazione definitiva per l’attivazione del progetto Nea 116117, che consentirebbe di riallocare più di un centinaio di persone nelle sedi che saranno realizzate a Palermo e a Catania”.

“Lavoriamo – ha concluso Tamajo – su azioni concrete, in stretto raccordo con il Governo nazionale e con il coinvolgimento delle parti sociali. Il progetto Nea 116117 rappresenta un modello di innovazione digitale e di inserimento lavorativo”.