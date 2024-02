Vertice di Noi Moderati in Sicilia: “Pronti a una lista per le Europee”

Parla il coordinatore Massimo Dell'Utri

PALERMO – “Siamo pronti per una lista di Noi Moderati alle Europee. Accolta con entusiasmo e pieno favore la deliberazione del consiglio nazionale del nostro partito che cosi ha deciso. Noi Moderati cresce nel paese cosi come si consolida altresì la domanda di un Centro politico che sia in grado di rafforzare il popolarismo nel parlamento europeo, in una fase economica e geopolitica che richiede responsabilità, equilibrio e lungimiranza”. Cosi Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi Moderati in Sicilia, nel corso del vertice regionale al quale hanno partecipato, tra gli altri, Antonello Antinoro, componente del Direttivo, e Ignazio Messina, portavoce nazionale del partito.

“Importante contributo dalla Sicilia”

“La Sicilia, in tal senso, darà un importante contributo e i nostri dirigenti locali sono già all’opera nel territorio – aggiunge -. Da forza di centrodestra non possiamo inoltre che auspicare una vera coesione della coalizione alle primarie amministrative, rafforzando l’apporto politico che Maurizio Lupi, Saverio Romano e gli altri parlamentari di Noi Moderati stanno fornendo al governo Meloni”.