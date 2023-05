Via a Sicula Gourmet: ma, poi, rinvio a causa del maltempo

Prima edizione dell’evento enogastronomico organizzato col patrocinio dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, frenato dall'allerta meteo.

MIRABELLA IMBACCARI. L’intensificarsi delle forti raffiche di vento che hanno investito il territorio e l’avviso di prestare particolare attenzione al rischio idrogeologico e idraulico, in atto oggi e domani, diramato dalla Protezione civile, hanno frenato la corsa della prima edizione di Sicula Gourmet, l’evento enogastronomico organizzato dal Comune di Mirabella Imbaccari e patrocinato dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

Ieri, intanto, l’inaugurazione ha avuto luogo ed è stata un successo. Come da programma, a tagliare il nastro sono stati il vicepresidente della Regione Siciliana nonché assessore regionale dell’Agricoltura, on. Luca Sammartino, e il sindaco di Mirabella Imbaccari, Giovanni Ferro.

La giornata, caratterizzata in prevalenza da cielo coperto, ha permesso di concludere il programma del primo giorno di kermesse.

Bagno di folla al seminario “Innovazione per lo sviluppo della olivicoltura”, con autorevoli relatori a confronto. I buyer di nazionalità danese, polacca, svedese e tedesca, nel frattempo, hanno piacevolmente avviato l’incontro con le aziende presenti a Sicula Gourmet, intraprendendo le prime conoscenze della produzione di eccellenza siciliana, per l’occasione in esposizione e vendita.

Gli interventi

“All’Amministrazione di Mirabella Imbaccari e alle Amministrazioni dei Comuni limitrofi – ha dichiarato l’assessore Sammartino – va il mio plauso per una iniziativa intelligente pensata per valorizzare il territorio, la capacità dei produttori agricoli e le eccellenze siciliane. Eventi come Sicula Gourmet realizzano l’integrazione tra enogastronomia e promozione del territorio, un modello che come Regione supportiamo e auspichiamo possa essere replicato in tutti i territori della nostra Regione”.

“Da tempo l’Assessorato è impegnato nel mettere in campo – ha affermato il dirigente generale dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dario Cartabellotta – una serie di azioni legate a una strategia di crescita dai migliori risultati, creando occasioni di confronto e dibattito unitamente alla promozione della produzione siciliana. Ecco perché abbiamo scommesso su Sicula Gourmet”.

“Siamo contenti – ha detto il sindaco Ferro – che la regione Siciliana abbia accolto la nostra iniziativa. Non è scontato che si punti nell’entroterra siciliano e di questo ne siamo grati. Sono stati puntati i riflettori verso le aree interne che producono tanto e possono dare tanto”.

Serata e poi rinvio

A concludere la prima serata è stata la degustazione di vini a cura dell’associazione nazionale “Le donne del vino”, condotta da Maria Grazia Barbagallo, sommelier e donna del vino.

Poi l’avviso diramato dalla Protezione civile a prestare particolare attenzione al rischio idrogeologico e idraulico in atto per le giornate di oggi e domani. “Per garantire la sicurezza e l’incolumità di ciascun partecipante – afferma l’organizzazione – i giorni conclusivi di Sicula Gourmet vengono rimandati a data da destinarsi. Occorre sapersi fermare per scongiurare il peggio”.