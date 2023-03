Via Capo Passero, arrestato 37enne col “kit dello spacciatore”

Dentro a una borsa a tracolla c'era tutto l'occorrente per esercitare l'attività di pusher, inclusa una ricetrasmittente.

1' DI LETTURA

CATANIA – A Catania i carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stato bloccato in via Capo Passero dopo essere stato notato discutere con alcuni giovani sotto portici di alcune palazzine.

All’arrivo dei militari ha accennato a una fuga ma è stato bloccato dai carabinieri, ai quali ha consegnato il cosiddetto “kit dello spacciatore“, cioè una borsa a tracolla contenente l’occorrente per esercitare l’attività di pusher.

Dentro c’erano cinque buste di plastica contenenti 85 grammi di cocaina, 30 di marijuana confezionata in 238 dosi singole, 185 euro e una radio ricetrasmittente per le comunicazioni di servizio con le vedette. Il 37enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo per lui i domiciliari.