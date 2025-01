La polizia ha rinvenuto 60 grammi di coca e 20 di marijuana

CATANIA – Un presunto spacciatore 21enne tenta di sfuggire alla polizia scappando, ma viene raggiunto e arrestato dopo un surreale inseguimento sui tetti di uno stabile di via Capo Passero. In tutto gli agenti hanno sequestrato 60 grammi di cocaina e 20 di marijuana.

L’arresto rientra nei controlli antidroga svolti dagli agenti a San Giovanni Galermo, dove il personale delle Volanti ha notato il ragazzo. Era per strada e appena ha visto la polizia è scappato dentro un palazzo.

La radiolina ricetrasmittente

Durante la fuga si è disfatto di tre buste di plastica, lanciandole in mezzo alla strada, dove sono state recuperate dai poliziotti. All’interno, 56 dosi di cocaina e 45 di marijuana, pronte per essere spacciate.

Inoltre ha lanciato una radiolina ricetrasmittente. Per gli inquirenti, la usava per dare l’allarme a eventuali complici presenti in zona. Nel borsello, infine, aveva 250 euro. Droga, soldi e ricetrasmittente sono stati sequestrati e il 21enne è stato arrestato.