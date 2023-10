Via Dusmet: 63enne ha un infarto mentre guida, salvato da un militare

Un finanziere fuori servizio è intervenuto subito

1' DI LETTURA

CATANIA – Ha avuto un infarto mentre era alla guida del suo furgone, in via Dusmet. È successo a un uomo di 63 anni, mercoledì pomeriggio, mentre faceva rientro a casa. In seguito al malore, il 63enne ha invaso con il veicolo il senso di marcia opposto e, dopo avere investito un’altra auto, si è schiantato contro uno degli Archi della marina.

In quel momento, un finanziere del comando provinciale libero dal servizio si trovava a passare di lì. Ed è intervento immadiatamente: ha estratto l’uomo dal veicolo e gli ha prestato le prime cure. Una passante ha quindi attirato l’attenzione di una pattuglia delle fiamme gialle di passaggio: altri due militari sono arrivati in soccorso del malcapitato, praticandogli il massaggio cardiaco e chiamando il 118.

Soccorsi che sono serviti: il cuore dell’uomo, che era già gianotico e privo di sensi, ha ricominciato a battere. Il cittadino è stato quindi portato in ospedale ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente.